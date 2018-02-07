В Харовском районе будут судить мужчину, который выбил ногой чужую дверь

Жителя Харовского района будут судить за то, что он пьяный перепутал квартиры и выбил дверь незнакомой женщине.

По версии следствия, вечером 27 декабря 2017 года в поселке Кадниковский Харовского района пьяный 25-летний мужчина шел к приятелю, но перепутал квартиры: ударом ноги он повредил запор входной двери и прошел в чужое жилище. Своими действиями подозреваемый нарушил конституционное право 49-летней женщины на неприкосновенность жилища, и та вызвала полицию.

Харовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «нарушение неприкосновенности жилища». Ведется следствие.