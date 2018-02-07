Родственники вологжан, погибших в ДТП с микроавтобусом под Тихвином, получат по 2 млн рублей компенсации

Родственники вологжан, погибших в ДТП с микроавтобусом в Ленинградской области, получат по 2 млн рублей компенсации. Ответственность перевозчика была застрахована в "Росгосстрахе".

- Руководителям региональных центров урегулирования убытков «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Вологодской области дано поручение связаться с родственниками погибших и проинформировать их о правилах и порядке получения страхового возмещения по закону об ОСГОП. Чтобы получить выплаты, иждивенцы погибших (а при их отсутствии - родственники) должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии, свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родство или факт нахождения на иждивении, - сообщает Агентство страховых новостей.

Лобовое столкновение микроавтобуса "Форд Торнео" с грузовиком "Ивеко" произошло утром 6 февраля на 443-километре федеральной автомобильной дороги А-114 «Вологда — Новая Ладога». По данным ГИБДД, микроавтобус, следовавший из Вологды в Санкт-Петербург, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли девять человек, находившихся в микроавтобусе (все пассажиры и водитель). Согласно предварительным данным, четверо из погибших пассажиров жили в Вологодской области.

По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, полиция - о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более людей, прокуратура Вологодской области инициировала проверку перевозчика - компании "Автолайн".