203 млн долларов потерял владелец "Северстали" Алексей Мордашов за один день

07.02.2018 [Экономика]

203,3 млн долларов потерял владелец "Северстали" Алексей Мордашов из-за резкого падения фондового рынка США в понедельник, 5 февраля, сообщают РИА-новости со ссылкой на Bloomberg.

Падение американского фондового рынка повлекло за собой снижение котировок на европейских и азиатских биржах, и многие крупные бизнесмены понесли убытки. Кроме Алексея Мордашова,уменьшилось состояние главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова - на 175,9 миллиона долларов. Совладелец УГМК и "Трансмашхолдинга" Искандер Махмудов за день обеднел на 174,1 миллиона долларов, а основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг — на 169,8 миллиона долларов.

Однако, как отмечают журналисты, понесенные владельцем "Северстали" убытки никак не сказались на его месте в рейтинге богатейших людей России - там он по-прежнему лидирует с состоянием в 20,3 миллиарда долларов.
 

Тэги: Мордашов, Северсталь
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