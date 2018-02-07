В Вологодской области в 2017 году в два раза снизилась численность волка

07.02.2018 [Общество]

Облохотдепартамент сообщает о снижении численности волка в Вологодской области. Так, если в 2016 году в регионе в ходе мониторинга было выявлено 579 особей, то по итогам 2017 года их осталось 292 особи.

- На цели премирования охотников из областного бюджета направлено свыше 2 млн. рублей, это в два с половиной раза больше, чем в 2016 году. В результате целого ряда мероприятий численность хищника снижена практически в два раза, в 2017 году по области добыто 339 волков, - сообщает сайт областного правительства.

Вместе с тем, с наступлением холодов из разных районов области поступают сообщения о том, что волки подходят близко к населенным пунктам, убивают собак. Осенью прошлого года в Вожегодском районе волк забрался в хлев и унес двух ягнят, а в январе волки свободно гуляли по улицам Красавино и даже попали на видеозапись.

Согласно отчету начальника регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Олега  Кислицына, в Вологодской области в 2017 году также стало меньше кабанов (численность упала с 6700 до 3600 особей) и лисиц (с 6200 до 4700 особей). Увеличилась численность белок, глухарей и лосей.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий в прошлом году в области было возбуждено 40 уголовных дел по фактам незаконной охоты, 38 человек лишены права охоты.

 

Тэги: волки
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