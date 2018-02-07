12-метровое чучело Масленицы Вологде подарил спонсор

07.02.2018 [Общество]

Возведение 12-метрового чучела Масленицы началось на берегу реки в Вологде. Праздничную конструкцию городу подарил спонсор

Напомним, что после публикации Newsvo о том, что в областной столице собраслись на Масленицу купить чучело стоимостью 400 000 рублей, мэр города отменил закупку. Сергей Воропанов тогда пояснил, что на эти цели можно привлечь деньги спонсоров и закупка не целесообразна.

Спонсоры, действительно, нашлись. Чучело городу решила подарить фирма «Вудстрой». Сотрудники компании уже завезли на реку Вологду пиломатериалы, которые остались от производства, и занялись возведением 12-метровой красавицы.

Чтобы она лучше горела, внутрь чучела будут заложены ели, оставшиеся в городе после празднования Нового года.

Масштабные масленичные гулянья пройдут в Вологде 18 февраля на Кремлевской площади и в Кремлевском саду. Чучело начнут жечь в 14 часов.

Тэги: чучело
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пятеро из девяти погибших в ДТП с маршруткой под Тихвином родом из Вологодской области
Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн
Вологжанин, у которого угнали Lexus 570, предлагает вознаграждение за помощь в поиске машины
Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?
Родственников погибших в ДТП под Тихвином вологжан доставят в Ленобласть на опознание
Микроавтобус, ехавший из Вологды в Санкт-Петербург, врезался в грузовик: девять человек погибли
Евгения Германова, сбившая на "Пежо" трех человек в Вологде, не пришла в суд на первое заседание
Житель Устюжны покончил жизнь самоубийством в спецприемнике полиции
В Вологодской области ожидается сильный ветер и метель
Маршрутка, в которой погибли девять человек, принадлежит вологодской компании «Автолайн»
06.02.2018 [Общество]

Родственников погибших в ДТП под Тихвином вологжан доставят в Ленобласть на опознание

5883
0
06.02.2018 [Общество]

Исторический дом на Зосимовской 5а в Вологде подожгли перед аукционом по его продаже

2509
3
06.02.2018 [Общество]

В Вологодской области предлагают запретить курение электронных сигарет в общественных местах

584
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области в 2017 году в два раза снизилась численность волка
12-метровое чучело Масленицы Вологде подарил спонсор
В Сокольском районе пьяный пенсионер устроил пожар в многоквартирном доме
В Вологде двое мужчин в масках пытались украсть из магазина платежный терминал
Администрация Вологды выделила четыре новых помещения для допобразования детей
Никольчанина, на глазах у детей изрубившего машину директора школы, приговорили к обязательным работам
В Грязовце руководитель УК подделала документы, чтобы брать с жильцов допплату за уборку снега
 
05.02.2018 [Общество]

Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове

3013
0
06.02.2018 [БлогоVO]

Не дали замерзнуть

714
0
05.02.2018 [Обзор Прессы]

Под Череповцом выставили на продажу дворянскую усадьбу ХIХ века

1484
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика