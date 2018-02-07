12-метровое чучело Масленицы Вологде подарил спонсор
Возведение 12-метрового чучела Масленицы началось на берегу реки в Вологде. Праздничную конструкцию городу подарил спонсор
Напомним, что после публикации Newsvo о том, что в областной столице собраслись на Масленицу купить чучело стоимостью 400 000 рублей, мэр города отменил закупку. Сергей Воропанов тогда пояснил, что на эти цели можно привлечь деньги спонсоров и закупка не целесообразна.
Спонсоры, действительно, нашлись. Чучело городу решила подарить фирма «Вудстрой». Сотрудники компании уже завезли на реку Вологду пиломатериалы, которые остались от производства, и занялись возведением 12-метровой красавицы.
Чтобы она лучше горела, внутрь чучела будут заложены ели, оставшиеся в городе после празднования Нового года.
Масштабные масленичные гулянья пройдут в Вологде 18 февраля на Кремлевской площади и в Кремлевском саду. Чучело начнут жечь в 14 часов.