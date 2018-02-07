12-метровое чучело Масленицы Вологде подарил спонсор

Возведение 12-метрового чучела Масленицы началось на берегу реки в Вологде. Праздничную конструкцию городу подарил спонсор

Напомним, что после публикации Newsvo о том, что в областной столице собраслись на Масленицу купить чучело стоимостью 400 000 рублей, мэр города отменил закупку. Сергей Воропанов тогда пояснил, что на эти цели можно привлечь деньги спонсоров и закупка не целесообразна.

Спонсоры, действительно, нашлись. Чучело городу решила подарить фирма «Вудстрой». Сотрудники компании уже завезли на реку Вологду пиломатериалы, которые остались от производства, и занялись возведением 12-метровой красавицы.

Чтобы она лучше горела, внутрь чучела будут заложены ели, оставшиеся в городе после празднования Нового года.

Масштабные масленичные гулянья пройдут в Вологде 18 февраля на Кремлевской площади и в Кремлевском саду. Чучело начнут жечь в 14 часов.