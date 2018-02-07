В Сокольском районе пьяный пенсионер устроил пожар в многоквартирном доме

07.02.2018 [Происшествия]

Двухэтажный деревянный дом на восемь квартир загорелся накануне в деревне Биряково Сокольского района. Сигнал на пульт «01» поступил около 17.30, спустя три минуты первые подразделения пожарных уже были на месте.

- Распространение пламени началось с двухкомнатной квартиры №2 , там проживает один человек, 79-летний мужчина. Из огня спасли двух человек, дом удалось отстоять. В результате пожара повреждена отделка квартиры, с которой начался пожар, а также вышерасположенная квартира №6 (она нежилая). Огонь также успел повредить кровлю здания, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем пьяного пенсионера, проживающего в квартире № 2.

Тэги: пожар, пьянство
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