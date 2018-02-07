В Вологде двое мужчин в масках пытались украсть из магазина платежный терминал

В Вологде двое мужчин в масках попытались украсть из магазина платежный терминал, но испугались охраны и убежали. Одного из подозреваемых в покушении на преступление удалось задержать сотрудникам Росгвардии.

Инцидент произошел 5 февраля в 15.35 в продуктовом магазине на Разина, 23. Со слов администратора заведения, двое мужчин в масках забежали в торговый зал и попытались похитить платежный терминал, расположенный в помещении. Довести задуманное до конца у них не получилось: заметив охранников, мужчины выбежали на улицу и скрылись на машине ВАЗ-2104.

- Бойцы вневедомственной охраны в ходе патрулирования улиц города выявили подходящее под описание транспортное средство в гаражах в районе Пошехонского шоссе. За рулем автомашины находился 22-летний мужчина, в салоне сотрудники Росгвардии обнаружили маску. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.