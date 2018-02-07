Администрация Вологды выделила четыре новых помещения для допобразования детей

07.02.2018 [Общество]

В Вологде местные власти выделили три новых помещения для филиалов школы искусств имени Трифонова и одно - для школы "Арт-идея", сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 1 сентября 2017 года филиал школы искусств им. Трифонова на Окружном шоссе, 25, уже работает по новому адресу. Еще два новых помещения на ул. Казакова, 13а и на Пошехонском шоссе, 21, сейчас ремонтируют. В дополнительных классах смогут заниматься музыкой, хореографией и живописью порядка 300 детей.

На улице Казакова, 13а, уже отремонтирован пол, потолок, частично оклеены стены в четырех помещениях общей площадью 100 кв. метров. Работы планируют завершить через две недели. Дополнительные классы предназначены для изучения изобразительного искусства в теории и на практике. В стадии ремонта и еще одно помещение площадью 200 кв. метров на Пошехонском шоссе, 21. Здесь детей будут обучать музыке и хореографии. 

- Сейчас в школе учится более 1200 человек, и мы хотим расти, увеличивать количество учеников. Надеемся, что в новых помещениях дети смогут заниматься  уже в новом учебном году, – рассказала заместитель директора по учебной работе детской школы искусств № 2 им. В. П. Трифонова Светлана Шевела.

Также ремонтные работы начались в новом помещении школы «Арт-идея» на ул. Ильюшина, 12. Напомним, возможность предоставить учреждению дополнительные площади городские власти обсудили с жителями в ходе работы мобильной приемной городской администрации. Тогда было объявлено, что помещение уже подобрано. Планируется весной провести в филиале первые занятия.

Тэги: школы, допобразование
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