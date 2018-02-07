Никольчанина, на глазах у детей изрубившего машину директора школы, приговорили к обязательным работам

07.02.2018 [Происшествия]

В Никольске вынесли приговор мужчине, на глазах у детей изрубившему топором машину директора школы в поселке Дуниловский.

Напомним, инцидент произошел 13 октября 2017 года. 54-летний мужчина был обижен на директора местной школы за увольнение супруги. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, прямо во время уроков он пришел к зданию школы с топором в руках.

«Обвиняемый нанес множество ударов топором по легковому автомобилю директора, повредив его и причинив имущественный ущерб. Кроме того, мужчина, вооруженный топором, ругался и высказывал угрозы, находясь возле школы, сорвав учебный процесс и вызвав у учеников и работников школы чувство страха», - сообщает региональное управление следственного комитета.

В итоге мужчину признали виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Приговором суда жителю Никольского района назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ.

Тэги: школы, хулиганство
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