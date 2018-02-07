В Грязовце руководитель УК подделала документы, чтобы брать с жильцов допплату за уборку снега

07.02.2018 [Общество]

Директор ООО «Служба заказчика» в Грязовце подделала протокол общего собрания жителей одного из домов, чтобы взимать с них дополнительную плату за уборку снега.

«Судом установлено, что подсудимая в первых числах февраля 2017 г., с целью повышения размера платы за работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 по улице Привокзальной в городе Грязовце, предъявила для подписи подложный протокол общего собрания собственников помещений об утверждении размера платы за содержание общего имущества лицу, указанному в протоколе в качестве председателя общего собрания», - сообщает прокуратура Вологодской области.

После того, как протокол был подделан, директор дала указание экономисту УК подготовить приказ об установлении платы за уборку дворовой территории дома.

Мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 33 вынесен приговор в отношении генерального директора управляющей компании ООО «Служба заказчика». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Судья назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Тэги: управляющие компании
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