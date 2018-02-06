В Вологде начался ремонт здания бальнеолечебницы на улице Турундаевской

06.02.2018 [Общество]

В Вологде начался ремонт основного корпуса вологодской бальнеологической лечебницы на улице Турундаевской, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2016 году, почти после 60-летнего периода работы, деятельность бальнеолечебницы временно приостановили: оборудование устарело, зданию требовался ремонт. 

«Правительство области приняло решение о восстановлении деятельности медицинского учреждения с полной модернизацией объекта и заменой оборудования.  Для реализации данного проекта была  проведена работа по поиску инвестора, которым в конечном итоге стало ООО «Бальнеоклиника». Сегодня инвестор начал выполнять работы по демонтажу  старых конструкций, начался ремонт помещений главного корпуса. Это только первый этап, - рассказал замгубернатора Олег Васильев. - Проект не включает бюджетные средства. Инвестор делает все за свой счет. Мы требуем от инвестора, чтобы здесь по итогу был приведен в порядок и внешний вид клиники, а также  произведено благоустройство территории».

Первый этап – это реконструкция и техническое оснащение главного корпуса лечебницы, запуск бювета с минеральной водой, благоустройство территории. На втором этапе запланировано строительство и оснащение оборудованием второго корпуса. На третьем этапе планируют создать и оснастить оборудованием многофункциональный реабилитационный комплекс водолечебницы с круглосуточным пребыванием. 

«Учитывая высокое социальное значение объекта, процесс реконструкции бальнеоклиники будет находиться на контроле правительства области совместно с Общественной палатой области», - добавил Олег Васильев.

Открыть обновленную бальнеоклинику для пациентов планируют в этом году. Она, как и прежде, будет принимать посетителей за счет средств обязательного медицинского страхования. Дополнительно возможно оказание платных услуг. Кроме того,  здесь планируют установить памятник профессору Лебедеву, который основал данную бальнеологическую лечебницу в 1959 году.

Справка

ООО "Бальнеоклиника" зарегистрировано 19 мая 2017 года, директор - Травинов Геннадий Леонидович, учредитель - Тимершин Айрат Нарисович.

Тэги: здравоохранение, бальнеолечебница
Фото пресс-службы областного правительства
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