Родственников погибших в ДТП под Тихвином вологжан доставят в Ленобласть на опознание

06.02.2018 [Общество]

Родственников вологжан, погибших в ДТП на трассе под Тихвином, доставят на опознание в Ленинградскую область. Об этом сегодня заявил замгубернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

«Необходимо подготовить автобус и обеспечить сопровождение психологов для выезда родственников на опознание погибших вологжан. Организацией транспортировки тел займутся органы муниципальной власти», -  заявил первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов.

Как сообщает пресс-служба правительства, девять человек, четверо из которых, по предварительным данным, – жители Вологодской области (ранее сообщалось о пяти вологжанах) сегодня погибли в ДТП, произошедшем рано утром на трассе "Вологда - Новая Ладога" в Ленинградской области. "Форд Торнео" поздней ночью выдвинулся из Вологды. Около 6:20 утра в Тихвинском районе водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Ивеко". Его водителя доставили в больницу. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Для психологической помощи родственникам погибших в аварии вологжан в главном управлении МЧС России по Вологодской области открыта "горячая линия": 8 (8172) 72-99-99. Известно, что у перевозчика был заключен договор страхования жизни, здоровья и имущества пассажиров. Таким образом, семьи погибших вправе обратиться в компанию «Росгосстрах» за возмещением вреда и получить причитающиеся выплаты.

 -В Вологодской области будет объявлен особый режим на месяц сотрудниками ГИБДД, Госавтодорнадзором и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области по проверке требований, предъявляемых к индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, - подвел итог Антон Кольцов.

 

Тэги: ДТП под Тихвином
Сюжет: Смертельное ДТП под Тихвином
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