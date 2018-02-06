Родственников погибших в ДТП под Тихвином вологжан доставят в Ленобласть на опознание

Родственников вологжан, погибших в ДТП на трассе под Тихвином, доставят на опознание в Ленинградскую область. Об этом сегодня заявил замгубернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

«Необходимо подготовить автобус и обеспечить сопровождение психологов для выезда родственников на опознание погибших вологжан. Организацией транспортировки тел займутся органы муниципальной власти», - заявил первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов.

Как сообщает пресс-служба правительства, девять человек, четверо из которых, по предварительным данным, – жители Вологодской области (ранее сообщалось о пяти вологжанах) сегодня погибли в ДТП, произошедшем рано утром на трассе "Вологда - Новая Ладога" в Ленинградской области. "Форд Торнео" поздней ночью выдвинулся из Вологды. Около 6:20 утра в Тихвинском районе водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Ивеко". Его водителя доставили в больницу. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Для психологической помощи родственникам погибших в аварии вологжан в главном управлении МЧС России по Вологодской области открыта "горячая линия": 8 (8172) 72-99-99. Известно, что у перевозчика был заключен договор страхования жизни, здоровья и имущества пассажиров. Таким образом, семьи погибших вправе обратиться в компанию «Росгосстрах» за возмещением вреда и получить причитающиеся выплаты.