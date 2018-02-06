"Вологда-Чеваката" дважды обыграла "Казаночку"

Баскетболистки «Вологда-Чеваката» на выезде встречались с молодежной командой казанской «Казаночки», «Казаночка-Академия».



В первом матче, который прошел накануне, вологжанки сделали неплохой задел уже в стартовой четверти, выиграв её 20:11. Во второй десятиминутке хозяйки немного сократили отставание, и на большой перерыв команды ушли со счетом 37:30. Третья и четвертая десятиминутки остались полностью за «пчелками», которые и установили окончательный счёт 79:59 в пользу «Вологды-Чевакаты». Дабл-Дабл у вологжанок этом матче оформили сразу два игрока: Любовь Турченюк и Ирина Мукатаева, на их счету по 12 очков и 11 подборов.



Сегодня команды провели повторный матч, который также завершился в пользу «Вологды-Чевакаты» - 85:67.



После 26 сыгранных матчей "чевакатки" уверенно занимают первую строчку турнирной таблицы Суперлиги 2, имея 24 победы при 2-х поражениях, и в следующем туре - 14-15 февраля - на своем паркете примут «Спартак» из Санкт-Петербурга.

