Прокуратура проверит фирму "Автолайн", машина которой попала в ДТП в Ленобласти

06.02.2018 [Происшествия]
Прокуратура проверит фирму "Автолайн", машина которой попала в ДТП в Ленобласти

Прокуратура Вологодской области проверит законность действий перевозчика "Автолайн", микроавтобус которого сегодня утром врезался в грузовик на трассе в Ленинградской области. В результате ДТП погибло девять человек, пятеро из них - вологжане.

- По данному факту прокуратурой Вологодской области организована проверка соблюдения требований действующего законодательства, в ходе которой будет дана оценка законности действий перевозчика, а также органов контроля, - сообщает ведомство.

Авария произошла около 6.20 утра в Тихвинском районе Ленинградской области, на 423 километре автодороги "Тихвин - Новая Ладога": водитель микроавтобуса "Форд Торнео" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Ивеко". В результате ДТП водитель и восемь пассажиров микроавтобуса погибли

Кроме того, следственное управление СК РФ по Вологодской области также возбудило уголовное дело по факту перевозки пассажиров, погибших в ДТП в Ленинградской области. Перевозчика подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

- По версии следствия, 06.02.2018 на 443 км автодороги Тихвин-Новая Ладога в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 8 пассажиров и водитель указанного автомобиля. Последний проживал в г. Вологде и работал в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров, используя личный автомобиль, - сообщает ведомство.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лицо, организовавшее предоставление данной услуги потребителям. Выполняются следственно-оперативные действия по изучению документации, связанной с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией транспортного средства

По факту ДТП тихвинская полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

 

Тэги: ДТП, гибель людей, выезд на встречку
Сюжет: Смертельное ДТП под Тихвином
Фото: v-kurse.ru
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