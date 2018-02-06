Исторический дом на Зосимовской 5а в Вологде подожгли перед аукционом по его продаже

Исторический дом на Зосимовской 5а в Вологде подожгли за несколько минут до начала аукциона по его продаже. Пока здание горело, в городской администрации определяли его нового владельца.

Напомним, здание загорелось накануне около 15 часов. Сигнал на пульт "01" поступил в 15.05, пожарные прибыли почти сразу, однако пламя уже разгорелось, и потушить его удалось только к 17 часам. По предварительным данным, как Newsvo сообщили в региональном управлении МЧС, причиной возгорания стал поджог.

Дом признан аварийным и был расселен. Согласно сайту "Реформа ЖКХ", городская администрация должна была снести его еще в 2016 году. В то же время, здание находится в списке объектов, относящихся к историко-культурному наследию города Вологды. Информацию об этом можно найти на сайте горадминистрации. К сожалению, в реестре памятников архитектуры его нет, так как здание является выявленным, и еще не успело приобрести этот статус. Однако, по мнению градозащитников, это не снимает с собственника обязанности сохранить дом.

Дом на Зосимовской 5а попал в план приватизации решением Вологодской городской думы 21 декабря 2017 года. Его решили продать с аукциона. Организатором торгов выступил департамент имущественных отношений администрации города Вологды. Заявки на аукцион поступали в течение месяца – с 29 декабря 2017 года по 30 января 2018 года. Всего на дом претендовало 13 покупателей.

Следует отметить, что к дому прилагался земельный участок площадью 1204 квадратных метра.

В тот же час

Торги по продаже здания с участком земли начались 5 февраля в 15 часов, через несколько минут после того как Зосимовская 5а загорелась. Несмотря на пожар, аукцион был признан состоявшимся. Победитель торгов предложил приобрести имущество по цене 3 953 800 рублей и внес задаток в размере 460 760 рублей.

Договор купли-продажи между победителем и администрацией города еще не заключен. По правилам торгов, если победитель откажется подписывать договор, то задаток ему не вернут.

По словам одного из участников аукциона, никто из них не был предупрежден о том, что Зосимовская 5а – выявленный памятник архитектуры. В аукционной документации было сказано, что дом с участком продается обременением, но это обременение касается только границ застройки.

Одним из пунктов приватизации, действительно, являлось обременение по обязанности покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями). Однако, о необходимости сохранить дом в документах нет ни слова.