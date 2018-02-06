Исторический дом на Зосимовской 5а в Вологде подожгли перед аукционом по его продаже

06.02.2018 [Общество]

Исторический дом на Зосимовской 5а в Вологде подожгли за несколько минут до начала аукциона по его продаже. Пока здание горело, в городской администрации определяли его нового владельца.

Напомним, здание загорелось накануне около 15 часов. Сигнал на пульт "01" поступил в 15.05, пожарные прибыли почти сразу, однако пламя уже разгорелось, и потушить его удалось только к 17 часам. По предварительным данным, как Newsvo сообщили в региональном управлении МЧС, причиной возгорания стал поджог.

Дом признан аварийным и был расселен. Согласно сайту "Реформа ЖКХ", городская администрация должна была снести его еще в 2016 году. В то же время, здание находится в списке объектов, относящихся к историко-культурному наследию города Вологды. Информацию об этом можно найти на сайте горадминистрации. К сожалению, в реестре памятников архитектуры его нет, так как здание является выявленным, и еще не успело приобрести этот статус. Однако, по мнению градозащитников, это не снимает с собственника обязанности сохранить дом. 

Дом на Зосимовской 5а попал в план приватизации решением Вологодской городской думы  21 декабря 2017 года. Его решили продать с аукциона. Организатором торгов выступил департамент имущественных отношений администрации города Вологды. Заявки на аукцион поступали в течение месяца – с 29 декабря 2017 года по 30 января 2018 года. Всего на дом претендовало 13 покупателей.

Следует отметить, что к дому прилагался земельный участок площадью 1204 квадратных метра.

В тот же час

Торги по продаже здания с участком земли начались 5 февраля в 15 часов, через несколько минут после того как Зосимовская 5а загорелась. Несмотря на пожар, аукцион был признан состоявшимся. Победитель торгов предложил приобрести имущество по цене 3 953 800 рублей и внес задаток в размере 460 760 рублей.

Договор купли-продажи между победителем и администрацией города еще не заключен. По правилам торгов, если победитель откажется подписывать договор, то задаток ему не вернут.

По словам одного из участников аукциона, никто из них не был предупрежден о том, что Зосимовская 5а – выявленный памятник архитектуры.  В аукционной документации было сказано, что дом с участком продается обременением, но это обременение касается только границ застройки. 

Одним из пунктов приватизации, действительно, являлось обременение по обязанности покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями). Однако, о необходимости сохранить дом в документах нет ни слова.

«Даже если памятник только выявлен, у собственника появляются обязательства по его сохранности. Можно говорить об особом цинизме ситуации, когда здание горит прямо во время проведения торгов. Ясно, что главную ценность здесь представляет не дом, а земля. Мы выйдем с предложением УФАС, чтобы сделка была признана ничтожной, так как фактически здания уже нет. И собственнику фактически не исполнить обязательства по сохранению здания», - говорит координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова.

Тэги: пожары в расселенных домах
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн
Пятеро из девяти погибших в ДТП с маршруткой под Тихвином родом из Вологодской области
Вологжанин, у которого угнали Lexus 570, предлагает вознаграждение за помощь в поиске машины
Увольнением директора школы №1 в Кадуе заинтересовалась прокуратура
Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?
Замгубернатора Виктор Рябишин: строить мост, соединяющий Великий Устюг и Кузино, нецелесообразно и даже опасно
Микроавтобус, ехавший из Вологды в Санкт-Петербург, врезался в грузовик: девять человек погибли
Евгения Германова, сбившая на "Пежо" трех человек в Вологде, не пришла в суд на первое заседание
Житель Устюжны покончил жизнь самоубийством в спецприемнике полиции
В Вологодской области ожидается сильный ветер и метель
06.02.2018 [Общество]

Родственников погибших в ДТП под Тихвином вологжан доставят в Ленобласть на опознание

3749
0
06.02.2018 [Общество]

Исторический дом на Зосимовской 5а в Вологде подожгли перед аукционом по его продаже

1484
1
06.02.2018 [Общество]

В Вологодской области предлагают запретить курение электронных сигарет в общественных местах

445
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде начался ремонт здания бальнеолечебницы на улице Турундаевской
Родственников погибших в ДТП под Тихвином вологжан доставят в Ленобласть на опознание
"Вологда-Чеваката" дважды обыграла "Казаночку"
Прокуратура проверит фирму "Автолайн", машина которой попала в ДТП в Ленобласти
Исторический дом на Зосимовской 5а в Вологде подожгли перед аукционом по его продаже
В Вологде женщина при задержании попыталась проглотить пакет со "спайсом"
Выставка картин художника Александра Асафова "Чукотка. Возвращение Дежнева" открылась в Вологде
 
05.02.2018 [Общество]

Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове

2775
0
06.02.2018 [БлогоVO]

Не дали замерзнуть

332
0
05.02.2018 [Обзор Прессы]

Под Череповцом выставили на продажу дворянскую усадьбу ХIХ века

1203
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика