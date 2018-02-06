В Вологде женщина при задержании попыталась проглотить пакет со "спайсом"

В Вологде вынесли приговор 42-летней женщине, которая решила подарить подруге найденный ею пакетик со "спайсом".

- В один из дней ноября 2017 года вологжанка находилась на работе, и, убирая территорию вокруг ларька, на земле среди мусора обнаружила маленький полимерный сверток. Подсудимая подняла данный сверток и поняла, что в нем находится курительная смесь и решила отдать его своей знакомой, которая является потребителем наркотических средств. На следующий день около полудня ей позвонила знакомая и попросила в долг денег. В ходе телефонного разговора вологжанка сообщила, что денег нет, но есть курительная смесь, который она может ей подарить, - сообщает прокуратура Вологды.

Спустя некоторое время подруги встретились подсудимая достала из кармана сверток с курительной смесью и отдала его знакомой. При передаче наркотического средства подруги были задержаны сотрудниками полиции. Чтобы избежать привлечения к ответственности, подруга вологжанки пыталась проглотить пакетик со "спайсом", но не смогла и выплюнула на землю.

Приговорами Вологодского городского суда вологжанке, нашедшей "спайс" и решившей его подарить, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее подруге – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.