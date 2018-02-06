Выставка картин художника Александра Асафова "Чукотка. Возвращение Дежнева" открылась в Вологде

06.02.2018 [Культура]

В Вологде в Доме Левашова  на улице Герцена, 37  накануне открылась выставка  Александра Асафова «Чукотка. Возвращение Дежнева».

Картины были написаны архитектором, художником и путешественником во время экспедиций по Чукотскому полуострову в 2016-2017 годах. На Мысе Дежнева Александр Асафов жил в доме на  улице, названной в честь Семена Дежнева – нашего земляка, знаменитого землепроходца-устюжанина. Отсюда – оригинальное название выставки, сообщает сайт областного правительства.

«Экспозиция родилась благодаря обычной рабочей командировке автора на Чукотский полуостров. 15 месяцев в краю вечной мерзлоты - и 41 картина украшает стены Дома Левашова. Хотя пленэры на Чукотке не из легких: ветер уносит краски прямо из-под носа. Зимой же и вовсе не до пейзажей. Представленные на выставке картины завораживают своими контрастами, фантастическими оттенками неба. В них нашли отражение и природа, и цветовая палитра края земли, и крик чаек, и шум моря, и брызг от китовых плавников», - рассказала участница презентации выставочного проекта - студента ВоГУ Алина Махлина.

Александр Асафов родился в Вологде в 1978 году. Окончил Вологодский государственный технический университет по специальности «Архитектура», аспирантуру Российского института культурологии Российской Академии наук в Москве на секторе «Теория и история искусства». Работал архитектором в Вытегре, Москве, Сочи, Дублине, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В 2008-2010 годах участвовал в проектировании объектов для зимних Олимпийских игр 2014 года. В 2016 году отреставрировал стенопись своего знаменитого отца - Генриха Асафова «Новая деревня» в Вологде.

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