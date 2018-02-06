Маршрутка, в которой погибли девять человек, принадлежит вологодской компании «Автолайн»

06.02.2018 [Происшествия]
Маршрутка, в которой погибли девять человек, принадлежит вологодской компании «Автолайн»

Маршрутка, попавшая в ДТП в Ленинградской области, принадлежит вологодской компании «Автолайн». Эту информацию Newsvo подтвердили в СУ СК РФ по Ленинградской области. 

Корреспондент Newsvo позвонил по номеру телефона, указанному на сайте перевозчика для бронирования мест, но услышав суть вопроса, там положили трубку.

Авария произошла сегодня около 6.20 утра в Тихвинском районе Ленинградской области, на 423 километре автодороги "Тихвин - Новая Ладога": водитель микроавтобуса "Форд Торнео" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Ивеко". В результате ДТП водитель и восемь пассажиров микроавтобуса погибли

По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

 

Сюжет: Смертельное ДТП под Тихвином
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