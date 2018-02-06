Лишенный водительских прав вологжанин ездил по поддельным документам

06.02.2018 [Происшествия]

В Вологде будут судить 32-летнего водителя, который купил права в интернете. 

Как сообщает городская прокуратура, вологжанин купил фальшивое водительское удостоверение за 25 тысяч рублей через интернет. В ноябре 2017 года его «Лада Приора»  была остановлена сотрудниками ГИБДД. Правоохранители заподозрили, что документы поддельные, и изъяли их. Выяснилось, что в январе 2017 года вологжанин был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено мировому судье Вологодской области для рассмотрения по существу.

Тэги: фальшивки, водительские права
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