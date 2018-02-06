Пятеро из девяти погибших в ДТП с маршруткой под Тихвином родом из Вологодской области

06.02.2018 [Происшествия]

Пять из девяти человек, погибших в ДТП с маршруткой на трассе в Ленинградской области, - вологжане. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Олег Кувшинников.

- Рано утром на трассе «Вологда - Новая Ладога» произошла страшная авария: микроавтобус полный пассажиров выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло девять человек, пятеро из которых вологжане.  По моему поручению в Правительстве Вологодской области сформирована рабочая группа, которая во взаимодействии с коллегами из Ленобласти займется оказанием помощи семьям погибших, - написал на своей странице губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Тихвинские СМИ уже опубликовали полный список погибших в аварии. 

Водитель - Сызранцев Роман Александрович 1977 г.р.; 
Пассажиры:
Комаров Марк Андреевич 1988 г.р., житель Вологодской области; 
Мудренов Денис Андреевич 1991 г.р., житель Ивановской области; 
Девляев Юрий Алексеевич 1991 г.р., житель г. Тихвин; 
Жаркова Ольга Антоновна 1961 г.р., жительница п. Сазоново Вологодской области; 
Музинов Антон; 
Никитин Алексей Александрович 1977 г.р.; 
Жарков Александр Владимирович; 
Митрякова Наталья Николаевна 1970 г.р.

По данным "Федерального агентства новостей", причиной аварии могло стать то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. 

Тэги: ДТП
Сюжет: Смертельное ДТП под Тихвином
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