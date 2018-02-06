Пятеро из девяти погибших в ДТП с маршруткой под Тихвином родом из Вологодской области
Пять из девяти человек, погибших в ДТП с маршруткой на трассе в Ленинградской области, - вологжане. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Олег Кувшинников.
- Рано утром на трассе «Вологда - Новая Ладога» произошла страшная авария: микроавтобус полный пассажиров выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло девять человек, пятеро из которых вологжане. По моему поручению в Правительстве Вологодской области сформирована рабочая группа, которая во взаимодействии с коллегами из Ленобласти займется оказанием помощи семьям погибших, - написал на своей странице губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Тихвинские СМИ уже опубликовали полный список погибших в аварии.
Водитель - Сызранцев Роман Александрович 1977 г.р.;
Пассажиры:
Комаров Марк Андреевич 1988 г.р., житель Вологодской области;
Мудренов Денис Андреевич 1991 г.р., житель Ивановской области;
Девляев Юрий Алексеевич 1991 г.р., житель г. Тихвин;
Жаркова Ольга Антоновна 1961 г.р., жительница п. Сазоново Вологодской области;
Музинов Антон;
Никитин Алексей Александрович 1977 г.р.;
Жарков Александр Владимирович;
Митрякова Наталья Николаевна 1970 г.р.
По данным "Федерального агентства новостей", причиной аварии могло стать то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.