Вологодское МЧС открыло "горячую линию" по факту аварии с маршруткой в Ленинградской области
06.02.2018 [Происшествия]
ГУ МЧС по Вологодской области сообщило об открытии "горячей линии" по факту ДТП с маршруткой из Вологды, которое произошло сегодня утром в Ленинградской области. Около 6.20 "Форд Торнео", следовавший по маршруту "Вологда - Санкт-Петербург", выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Девять человек погибли.
Звонки по телефону (88172) 72-99-99 будут принимать профессиональные психологи для оказания психологической помощи родственникам и близким пострадавших в ДТП людей.
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