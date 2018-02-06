Вологодское МЧС открыло "горячую линию" по факту аварии с маршруткой в Ленинградской области

ГУ МЧС по Вологодской области сообщило об открытии "горячей линии" по факту ДТП с маршруткой из Вологды, которое произошло сегодня утром в Ленинградской области. Около 6.20 "Форд Торнео", следовавший по маршруту "Вологда - Санкт-Петербург", выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Девять человек погибли.

Звонки по телефону (88172) 72-99-99 будут принимать профессиональные психологи для оказания психологической помощи родственникам и близким пострадавших в ДТП людей.