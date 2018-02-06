Микроавтобус, ехавший из Вологды в Санкт-Петербург, врезался в грузовик: девять человек погибли

В Ленинградской области микроавтобус "Форд Торнео", следовавший по маршруту "Вологда - Санкт-Петербург", выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Девять человек погибли.

Как сообщает "Интерфакс", ДТП произошло сегодня около 6.20 утра в Тихвинском районе Ленинградской области, на 423 километре автодороги "Тихвин - Новая Ладога" водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Ивеко". В результате ДТП водитель и восемь пассажиров микроавтобуса погибли. В правительстве Ленинградской области отмечают, что перевозчик работал нелегально.

Издание 47news.ru сообщает, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею из Вологды. Всего в парке у коммерсанта десять автомобилей. Разбившийся был 2008 года выпуска. Погибшему водителю было 40 лет. Личности пассажиров устанавливаются. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.