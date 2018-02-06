В Кадникове подросток обокрал городскую администрацию, проникнув в склад через вентиляцию

В Сокольском райне вынесли приговор 16-летнему подростку-сироте, обвиняемому в совершении двух краж.

- Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года в г. Кадникове Сокольского района 16-летний подросток, являющийся воспитанником центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, через вентиляционное отверстие залез в склад муниципальной администрации, откуда похитил бензиновый триммер, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Кроме того, мальчик, взломав замок, проник в гараж местной жительницы и выкатил оттуда мотоцикл «Восход 2». В ходе следствия похищенное имущество и мотоцикл изъяты и возвращены собственникам.

Суд назначил подростку наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. Руководство Кадниковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2 обязали усилить работу по профилактике преступлений с воспитанниками.