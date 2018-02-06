В Кадникове подросток обокрал городскую администрацию, проникнув в склад через вентиляцию

06.02.2018 [Происшествия]

В Сокольском райне вынесли приговор 16-летнему подростку-сироте, обвиняемому в совершении двух краж.

- Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года в г. Кадникове Сокольского района 16-летний подросток, являющийся воспитанником центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, через вентиляционное отверстие залез в склад муниципальной администрации, откуда похитил бензиновый триммер, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Кроме того, мальчик, взломав замок, проник в гараж местной жительницы и выкатил оттуда мотоцикл «Восход 2». В ходе следствия похищенное имущество и мотоцикл изъяты и возвращены собственникам.

Суд назначил подростку наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. Руководство Кадниковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2 обязали усилить работу по профилактике преступлений с воспитанниками.

Тэги: кража
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн
Вологжанин, у которого угнали Lexus 570, предлагает вознаграждение за помощь в поиске машины
Вологжанка, дешево продавшая свою квартиру вместе с коммунальными долгами, получила повестку в суд
Увольнением директора школы №1 в Кадуе заинтересовалась прокуратура
Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?
Замгубернатора Виктор Рябишин: строить мост, соединяющий Великий Устюг и Кузино, нецелесообразно и даже опасно
Житель Устюжны покончил жизнь самоубийством в спецприемнике полиции
В Вологодской области ожидается сильный ветер и метель
Евгения Германова, сбившая на "Пежо" трех человек в Вологде, не пришла в суд на первое заседание
Арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 миллионов рублей
05.02.2018 [Общество]

Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове

1933
2
31.01.2018 [Общество]

10 новых низкопольных автобусов будут ездить в Вологде по пяти маршрутам

2170
1
31.01.2018 [Происшествия]

В Вологде депутат ЗСО сбил на перекрестке 15-летнюю школьницу

2762
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодское МЧС открыло "горячую линию" по факту аварии с маршруткой в Ленинградской области
Микроавтобус, ехавший из Вологды в Санкт-Петербург, врезался в грузовик: девять человек погибли
В Кадникове подросток обокрал городскую администрацию, проникнув в склад через вентиляцию
В Вологодской области предлагают запретить курение электронных сигарет в общественных местах
В Бабаевском районе пьяный водитель ВАЗа устроил аварию с двумя пострадавшими
Житель Вологды с помощью соседского Wi-fi загружал в интернет детское порно
Самосвал, "ГАЗель" и "Митсубиси" столкнулись в поселке Дорожный под Вологдой
 
05.02.2018 [Общество]

Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове

1933
0
06.02.2018 [БлогоVO]

Минус один деревянный памятник архитектуры

303
0
05.02.2018 [Обзор Прессы]

Под Череповцом выставили на продажу дворянскую усадьбу ХIХ века

709
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика