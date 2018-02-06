В Вологодской области предлагают запретить курение электронных сигарет в общественных местах

06.02.2018 [Общество]

Депутаты Заксобрания Вологодской области предлагают запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Согласно законопроекту, использование  вейпов и других "электронных систем доставки никотина" запрещается в детских, образовательных и медицинских учреждениях, организациях культуры, на объектах спорта и на детских площадках, в местах проведения культурно-массовых мероприятий.

- Ни один запрет не будет работать, если он не будет подкреплен административной ответственностью, - уверена председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина. – Поэтому необходимо внести изменения в областной закон об административных правонарушениях. Важно понять, кто будет вправе составлять протоколы, чтобы обеспечить не только действие самого запрета, но и привлечение к ответственности курящих в ненадлежащих местах.

Как отмечают в пресс-службе вологодского ЗСО, в условиях отсутствия соглашения с МВД составление таких протоколов полицейскими невозможно. Поэтому депутаты намерены выяснить мнение органов самоуправления – смогут ли они взять на себя дополнительные полномочия по составлению протоколов за такие правонарушения.

- Также проект закона мы передадим в рабочую группу по рассмотрению вопросов в сфере административных правоотношений. Пригласим представителей органов полиции и прокуратуры, обсудим механизм исполнения закона, - добавила Лариса Кожевина.

Напомним, в прошлом году депутаты приняли закон об ограничении розничной продажи вейпов и жидкостей к ним несовершеннолетним.

Тэги: электронные сигареты
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