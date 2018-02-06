В Бабаевском районе пьяный водитель ВАЗа устроил аварию с двумя пострадавшими
06.02.2018 [Происшествия]
В Бабаевском районе накануне вечером столкнулись ВАЗ- 21144 и «Грейт Волл». Авария произошла около 17 часов на 19 км автодороги Бабаево – Торопово.
По данным областного УГИБДД, 61-летний пьяный водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался «Грейт Волл». В результате аварии травмы получили виновник ДТП и 29-летний пассажир иномарки. Оба находятся на амбулаторном лечении.
Фото областного управления ГИБДД
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