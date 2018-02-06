В Бабаевском районе пьяный водитель ВАЗа устроил аварию с двумя пострадавшими

В Бабаевском районе накануне вечером столкнулись ВАЗ- 21144 и «Грейт Волл». Авария произошла около 17 часов на 19 км автодороги Бабаево – Торопово.

По данным областного УГИБДД, 61-летний пьяный водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался «Грейт Волл». В результате аварии травмы получили виновник ДТП и 29-летний пассажир иномарки. Оба находятся на амбулаторном лечении.