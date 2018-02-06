Житель Вологды с помощью соседского Wi-fi загружал в интернет детское порно

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в распространении детского порно. Запрещенные материалы он выкладывал в интернет, взломав соседский Wi-fi.

Национальное центральное бюро Интерпола сообщило правоохранителям, что на одном из европейских серверов появились материалы с детской порнографией, размещение которых осуществлялось с территории Вологодской области. Позже было установлено, что компьютер, с которого, возможно, было загружено видео, находится в одной из квартир Вологды.

- Однако в ходе дальнейшей работы выяснилось, что лица, проживающие в данной квартире, не причастны к размещению данных видео файлов. Оперативники проанализировали протоколы доступа к сети Интернет и определили, что путем взлома пароля к беспроводной сети «WiFi» преступление было совершено из соседней квартиры, арендованной 27-летним жителем Череповца. Под тяжестью улик он признал факт размещения порнографических материалов, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным следственного комитета, череповчанин отправил посетителям одного из форумов ссылку на электронные файлы, содержащие порнографические изображения с участием несовершеннолетних, тем самым осуществил их незаконное распространение. Возбуждено уголовное дело.