Житель Вологды с помощью соседского Wi-fi загружал в интернет детское порно

06.02.2018 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в распространении детского порно. Запрещенные материалы он выкладывал в интернет, взломав соседский Wi-fi.

Национальное центральное бюро Интерпола сообщило правоохранителям, что на одном из европейских серверов появились материалы с детской порнографией, размещение которых осуществлялось с территории Вологодской области. Позже было установлено, что компьютер, с которого, возможно, было загружено видео, находится в одной из квартир Вологды.

- Однако в ходе дальнейшей работы выяснилось, что лица, проживающие в данной квартире, не причастны к размещению данных видео файлов. Оперативники проанализировали протоколы доступа к сети Интернет и определили, что путем взлома пароля к беспроводной сети «WiFi» преступление было совершено из соседней квартиры, арендованной 27-летним жителем Череповца. Под тяжестью улик он признал  факт размещения порнографических материалов, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным следственного комитета, череповчанин отправил посетителям одного из форумов ссылку на электронные файлы, содержащие порнографические изображения с участием несовершеннолетних, тем самым осуществил их незаконное распространение. Возбуждено уголовное дело. 

- Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, у подозреваемого изъяты телефон и ноутбук. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СКР.

Тэги: Интернет, порнография
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