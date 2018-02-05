Самосвал, "ГАЗель" и "Митсубиси" столкнулись в поселке Дорожный под Вологдой

Грузовой "Вольво", "ГАЗель" и "Митсубиси" столкнулись сегодня в Вологодском районе. ДТП произошло около 12.30 на 474 км автодороги Москва-Архангельск в районе поселка Дорожный.

По данным пресс-службы УМВД, произошло столкновение "ГАЗели" под управлением 23-летнего мужчины., "Митсубиси" под управлением 69-летнего водителя и грузовой "Вольво" под управлением 34-летнего мужчины. В результате водитель "ГАЗели" был доставлен в больницу с травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.