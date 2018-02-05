Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове

Наталья Рюмина

Дом, построенный для переселенцев в Кириллове, Министерство природы РФ посчитало самовольной постройкой. Все потому, что он находится на территории национального парка "Русский север", и его возведение нужно было согласовывать не с местными властями, а с федеральными.

Напомним, осенью 2017 года постройку не успели сдать в срок.

«В связи с тем, что дом находится на территории национального парка «Русский Север» и подготовка разрешительной документации о вводе в эксплуатацию занимает более длительный период. Сейчас по данному дому готовятся акты о вводе его в эксплуатацию, и жители будут заселяться в дом», - прокомментировал тогда ситуацию с домом в Кирилллове замгубернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Оказалось, проблема дома не в документации, а в том, что Минприроды России считает дом самовольной постройкой. Чтобы «узаконить» дом, администрации Кирилловского муниципального района пришлось идти в суд.

На сайте арбитражного суда Вологодской области можно найти решение от 22 ноября 2017 года, где подробно рассматривается история с домом для переселенцев в Кириллове. С иском в суд обратилась администрация Кириллловского муниципального района, которая просила признать право собственности муниципального образования «Кириллловский район» на 77 квартир в доме на улице Ленина 156. Против удовлетворения иска выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Дом в воздухе

Хронология событий, связанных со строительством этого дома, выглядит следующим образом:

11 апреля 2016 года между администрацией Кирилловского района и застройщиком были заключены два договора аренды земельных участков (разрешенное использование – для размещения многоквартирного жилого дома).

20 января 2017 года также было получено положительное заключение государственной экспертизы о соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту нормативным требованиям.

3 февраля 2017 года управлением архитектуры и градостроительства администрации Кирилловского муниципального района застройщику выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, действие которого 28 апреля 2017 года было продлено до 31 августа 2017.

28 марта 2017 года между администрацией и ООО «СтройГрупп-Регион» был заключен муниципальный контракт на участие в долевом строительстве 77 квартир в Кириллове для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сумма контракта составила около 125 миллионов рублей.

Строительство дома для переселенцев. Фото с сайта застройщика.

Позже данные разрешения были аннулированы. Причина в том, что земельные участки, на которых шло строительство, согласно данным государственного кадастра недвижимости, расположены в «Зоне с особыми условиями использования территории Национального парка «Русский Север». Национальный парк, по закону, находится в ведении Минприроды России, поэтому разрешение на строительство дома необходимо было получать там.

Застройщик вынужден был обратиться в Министерство за разрешением, однако ему там отказали, так как выявили «несоответствие технико-экономических параметров приведенных ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 19.09.2017 года и проектной документации по указанному объекту, с параметрами, приведенными в заключении государственной экологической экспертизы проектной документации от 24.11.2016 года, утвержденном приказом Росприроднадзора по Вологодской области от 24.11.2016 года № 1462».

Тем временем, степень готовности многоквартирного дома составляла уже 100%, более того, дому уже был присвоен адрес.

Суд не посчитал постройку незаконной, так как все необходимые разрешения администрацией Кирилловского района были получены и «спорная земля не закреплена за национальным парком на праве постоянного (бессрочного) пользования». Но Министерство природных ресурсов и экологии Российской федерации решило обжаловать решение и подало апелляцию. Так дом для переселенцев в Кириллове повис в воздухе.

Из двух зол

То, что в Кирилловском районе есть Национальный парк «Русский Север», бесспорно, здорово. Однако интересы людей, которые живут на этой территории уже давно, постоянно ущемляются, и об этом говорят уже не первый год.

Последний раз проблема с ограничительным режимом была поднята на прямой линии с губернатором Вологодской области в декабре 2017 года. Олег Кувшинников тогда сказал, что люди на территории Национального парка не должны жить, как крепостные, однако ситуация пока так и не решена. Жители не могут заготавливать дрова, собирать ягоды, живут у себя дома, как в гостях.

Фото с сайта "Национального парка "Русский Север"

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом считают эти земли своими, и органы местного самоуправления не вправе ими распоряжаться.

В 2016 году в районе собирали общественный совет, который обсуждал проблемы парка. На общественном совете, в частности, говорилось о том, что 3 декабря 2009 года кадастровая палата Вологодской области приняла решение, согласно которому в государственный кадастр недвижимости были внесены сведения о границах Национального парка «Русский Север». В результате третья часть Кирилловского района с населенными пунктами оказалась в границах парка со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Администрацией Кирилловского района было решено признать в судебном порядке незаконным определение местоположения границ Национального парка, так как территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом Вологодской области в границы были включены населенные пункты.

Границы были определены на основе постановления Российской Федерации о создании национального парка, которое было принято в 1992 году. При этом в 1990 году, до выхода указанного постановления, все земельные участки в границах населённых пунктов были изъяты у колхозов и совхозов и переданы в ведение сельских советов народных депутатов. Никто не удосужился вычеркнуть из земель совхозов и колхозов деревни, поселки и города.

В администрации Кирилловского муниципального района считают, что включение в эту зону населённых пунктов изначально было произведено с нарушением указанного постановления. В границы парка включили не только земли совхозов и колхозов, а точнее, земли их правопреемников, но и другие земли, не представляющие интереса для сохранения и поддержания определённой специфической среды национального парка.

Местными чиновниками по этому поводу был направлен иск в арбитражный суд Вологодской области. Власти получили положительное решение, однако кассационная инстанция его не поддержала, сославшись на то, что в данной ситуации практически надо оспаривать постановление Российской Федерации, а это прерогатива Верховного суда. На этом все и застопорилось.

Иски от жителей

Активно в судах ведет дела по границам Национального парка предприниматель из поселка Горицы Кирилловского района Надежда Екимова. Она пытается добиться того, чтобы землю под ее магазином признали собственностью, но безуспешно. 10 января ее дело рассматривалось в Верховном суде, однако Верховный суд иск не удовлетворил.

«Предприниматель Екимова Н.В., оспаривая действия Управления, по сути, просит проверить легитимность установления границ территории ФГУП «Национальный парк «Русский Север» в отношении земель всего населенного пункта – села Горицы. То есть, заявленные требования по существу направлены на изменение публичных правоотношений, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц, что противоречит положениям главы 24 АПК РФ, по правилам которой рассмотрено заявление», - написано в решении Верховного суда.

В арбитражном суде лежат десятки дел жителей Кирилловского района по вопросам собственности. Все они проиграны, так как вопрос границ Национального парка надо решать на федеральном уровне.

Правительство области в этой части не раз предлагало внести уточнения в Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», которые бы позволили отнести к федеральной собственности только земли лесного фонда, не нарушая прав местных жителей. Однако, предложения правительства пока никто не услышал.