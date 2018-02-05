В Вологде горит расселенный дом на улице Зосимовской

В Вологде горит расселенный авариный дом на Зосимовской, 5а. Сигнал о возгорании поступил на пульт "01" около 15 часов.

- Почти сразу пожарные прибыли на место, но в данный момент пока справиться с огнем не удалось. Это двухэтажное, деревянное, неэксплуатируемое здание, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

На месте сейчас работают 25 пожарных и 11 единиц техники.

Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", этот дом был признан аварийным еще в 2009 году, городские власти должны были его снести в срок до 31 января. В то же время, согласно данным сайта городской администрации, дом на Зосимовской, 5а - выявленный объект культурного наследия - Дом купчихи Екатерины Сацердоновны Петровой (конец XIX в.) Это значит, что сносить его было нельзя.