Корову, двух поросят, мясо и электроинструменты украли с фермы в Череповецком районе

05.02.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе неизвестные, угрожая расправой хозяину животноводческой фермы, забрали у него корову, поросят и электроинструменты. 

В районную полицию обратился фермер из деревни Большое Ново. Мужчина рассказал, что ночью на ферму зашли двое неизвестных. Угрожая ему расправой, злоумышленники забрали бензопилу и шуруповерт, а также свежее мясо, подготовленное для транспортировки. Затем вывели на улицу корову и двух поросят. Ущерб от их действий потерпевший оценил в 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и неподалеку от выхода с животноводческого предприятия обнаружили следы транспортного средства. По одной из версий, грабители могли скрыться на "ГАЗели".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемых в совершении преступления, ими оказались 25-ти и 26-тилетние молодые люди. В ходе беседы с полицейскими они дали признательные наказания.

- Задержанные рассказали, что предварительно наняли грузовую «ГАЗель», в которую погрузили животных, мясо и инструменты. Корову они продали своему знакомому из деревни Климовское за 2 тысячи рублей, а поросят оставили на временное хранение. Бензопилу и шуруповерт приятели сдали в один из ломбардов города металлургов. Мясо они приготовили и употребили в пищу, - сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.

Полицейские изъяли похищенных животных и инструменты, вернули их законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Тэги: грабеж
Фото управления МВД
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