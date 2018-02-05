Двое пострадавших в аварии на трассе в Устюженском районе скончались в больнице

Двое мужчин, получивших травмы в ДТП на трассе в Устюженском районе, скончались в больнице. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Напомним, авария произошла 2 февраля около 16.20 на на 209 километре автодороги "Вологда – Новая Ладога". 32-летний водитель "Фольксваген Поло" во время обгона допустил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем "Киа Рио", за рулем которого находился 71-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и 2 пассажира "Фольксвагена" – 51-летняя женщина и 26-летний молодой человек, а также водитель "Киа" и 69-летний пассажир. Все они были доставлены в больницу, позднее от полученных травм водитель и пассажир "Киа" скончались.