Двое пострадавших в аварии на трассе в Устюженском районе скончались в больнице

05.02.2018 [Происшествия]

Двое мужчин, получивших травмы в ДТП на трассе в Устюженском районе, скончались в больнице. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Напомним, авария произошла 2 февраля около 16.20 на на 209 километре автодороги "Вологда – Новая Ладога".  32-летний водитель "Фольксваген Поло" во время обгона допустил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем "Киа Рио", за рулем которого находился 71-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и 2 пассажира "Фольксвагена" –  51-летняя женщина  и 26-летний молодой человек, а также водитель "Киа" и 69-летний пассажир. Все они были доставлены в больницу, позднее от полученных травм водитель и пассажир "Киа" скончались.

 

Тэги: ДТП
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