В Череповце на месте ночного клуба открылся новый спортивный центр для детей и взрослых

05.02.2018 [Спорт]

В Череповце открылся новый спортивный центр для детей и взрослых «Терминал». Он разместился в здании бывшей «Школы чемпионов» на Первомайской,30А.      

В «Терминале» три зала разной площади: большой, средний и малый. Для детей открыто девять секций: по кикбоксингу формс, шотокану каратэ-до, тайскому боксу, ушу, художественной и развивающей гимнастикам, чирлидингу, паркусу, общей физической подготовке. Взрослых приглашают на занятия хатха-йогой, фитнесом совмещенными с танцами, пилатесом, тайским боксом.

Эстетическую гимнастику в новом центре будут вести тренеры спортшколы № 1. Занятия по боевым искусствам - мастера спорта, выпускники Центра боевых искусств.

Занятия в центре платные, подробная информация в группе СЦ «Терминал» в соцсети. 

Отметим, что ранее в здании на Первомайской размещался в советские годы кинотеатр «Октябрь», в 90-е - ночной клуб, после -  «Школа чемпионов».        

Тэги: детский спорт
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