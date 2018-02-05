Конькобежец Артем Кузнецов не сможет принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане

Череповецкий конькобежец Артем Кузнецов все-таки не сможет принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Комиссия Международного Олимпийского комитета под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 российским спортсменам, которые на прошлой неделе были оправданы Спортивно-арбитражным судом (CAS) в допуске на Олимпиаду. Среди тех, кому сегодня было отказано в участии в играх, и череповецкий конькобежец Артём Кузнецов.



- Комиссия приняла к сведению решение Спортивного арбитражного суда, но отмечает, что полного обоснования такого решения не было. Решение CAS не сняло со спортсменов подозрение в применении допинга и не дает достоверной уверенности в том, чтобы считать их чистыми», пишет championat.com со ссылкой на пресс-релиз МОК.



Таким образом, Вологодскую область на Олимпийских играх будут представлять лыжники Анна Нечаевская и Денис Спицов, оба уроженца Вологодской области, первая из Верховажского, второй из Вожегодского района, но сейчас выступающие за другие регионы. А так же хоккеисты Вадим Шипачев и Богдан Киселевич.