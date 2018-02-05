В Вологде 10 февраля пройдет благотворительная фотосессия "Реальная любовь"

05.02.2018 [Общество]

10 февраля с 12 до 16 часов  в ТРЦ «Мармелад» в Вологде пройдет благотворительная акция «Реальная любовь хороших людей».

На третьем этаже торгового центра вологодский фотограф Михаил Трапезников развернёт мобильную фотостудию. За благотворительный взнос вологжан приглашают сделать памятные снимки с детьми, родителями, любимыми и друзьями. Все вырученные деньги будут направлены в благотворительный фонд «Хорошие люди» на покупку коляски для 7-летней вологжанки Миланы Чащиной.

- Милане необходимо приобрести специальную коляску для прогулок и поездок на дальние расстояния. Милана самостоятельно не ходит и не может сидеть без специальной поддержки. К сожалению, коляска, которую предлагает государство, Милане не подходит. Она не может ехать по снегу, не оборудована креплениями, необходимыми при особенностях развития девочки. Без удобной коляски Милана не имеет возможности гулять и развиваться. Родители Миланы много занимаются реабилитацией ребенка. К сожалению, самостоятельно приобрести коляску они не могут,- сообщается на сайте фонда

Благотворительная фотосессия уже стала ежегодной и традиционно приурочена к Дню всех влюблённых. 

Благотворительный взнос за участие – от 300 рублей. Фотографии Михаил Трапезников выложит в альбом группы проекта. Кроме того, среди участников фотосессии будут разыграны призы от спонсоров.

Все, кто не может поучаствовать в фотосессии, но хотели бы помочь Милане, могут сделать это, отправив СМС на короткий номер 7522 со словами «вологда милана 200», где 200 - сумма перевода. Другие способы помощи вы найдете на сайте фонда, на странице девочки.

Тэги: благотворительность, реальная любовь
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