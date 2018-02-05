В Череповце полиция задержала пьяного мужчину, укравшего из подъезда детскую коляску

05.02.2018 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу детской коляски из подъезда жилого дома еще до того, как ее хозяйка обнаружила пропажу.

Ночью сотрудники патрульно-постовой службы заметили на одной из улиц Индустриального района шатающегося мужчину, который вез перед собой детскую коляску. Патрульные подошли к неизвестному удостовериться, все ли с ним в порядке и не угрожает ли опасность ребенку, но оказалось, что коляска пуста, а у череповчанина явные признаки опьянения.

- Полицейские потребовали пояснить, откуда у мужчины данный транспорт и с какой целью он ночью идет с пустой коляской, на что тот невнятно пробормотал, что купил коляску для своего ребенка, при этом не смог должным образом рассказать, где и при каких обстоятельствах. Полицейские задержали мужчину и доставили его в первый отдел полиции, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отделе правоохранители составили на 35-летнего мужчину протокол по административной статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и осмотрели коляску. В одном из карманов был найден чек с данными человека, возможно, оплатившего покупку. Проверив информацию по базам данных, полицейские установили личность девушки, которая купила коляску. Ей оказалась 22-летняя череповчанка.  

- Связавшись по телефону с череповчанкой, полицейские уточнили, есть ли у нее детская коляска. Ничего не подозревающая девушка, выйдя на лестничную площадку, обнаружила, что ее имущество пропало. Потерпевшая оценила ущерб в 3000 рублей, - сообщает УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Коляску полицейские вернут владелице.

Тэги: кража, подъезды
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