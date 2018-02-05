В Череповецком районе 61-летнюю пенсионерку убили на поминках

05.02.2018 [Происшествия]

61-летнюю жительницу Череповецкого района убили на поминках по ее сыну. Инцидент произошел 1 февраля в деревне Конченое. 

По версии следствия,в тот день местная жительница справляла поминки по умершему сыну. Вечером сосед обнаружил ее тело без признаков жизни с колото-резаными ранениями - череповчанка лежала в доме на полу. 

- По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний житель города Череповца, который спал за столом на месте происшествия. В ходе следствия подозреваемый признал вину, сообщив о возникшей ссоре. Он заключен под стражу, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Все обстоятельства совершенного преступления в данный момент устанавливаются . Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Тэги: убийство, пьянка, поминки
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