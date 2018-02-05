Евгения Германова, сбившая на «Пежо» трех человек в Вологде, не пришла на первое заседание суда по своему делу

Вологжанка Евгения Германова, на своем «Пежо» сбившая трех человек, не пришла на первое судебное заседание по своему делу. В конце декабря 2017 года она родила ребенка, и сейчас находится на больничном.

Напомним, трагедия произошла 19 марта в Вологде возле дома №30 на Пошехонском шоссе. Девушка, находясь за рулем «Пежо 308», сбила на «зебре» трех пешеходов, один из них скончался на месте, другой – осенью 2017 года в больнице. Однако уголовное дело возбудили только после того, как история приобрела широкий общественный резонанс. В данный момент его материалы уже переданы в суд, и сегодня состоялось первое заседание, на которое обвиняемая не явилась.

Фото с места ДТП

Защитник Германовой пояснил суду, что 26 декабря 2017 года девушка родила ребенка, и до 26 февраля 2018 года находится на больничном. Кроме того, он сообщил, что в данный момент вологжанка находится на стационаре вместе с новорожденным в инфекционной больнице. Эту информацию он подтвердил ксерокопией больничного листа и попросил приостановить рассмотрение уголовного дела в суде до выздоровления обвиняемой. Представители потерпевших высказались против такого решения.

- Представленные суду документы являются простыми ксерокопиями, ничем не заверены, то есть не являются надлежащими. У стороны защиты было предостаточно времени, чтобы подготовиться к данному судебному заседанию, предоставить заверенные копии документов, либо предоставить для обозрения оригиналы документов для их сверки. Более того, по факту нахождения в инфекционной больнице никаких документов суду не предоставлено. Только мерами, принятыми судом, подтверждено нахождение Германовой в данном лечебном учреждении. Таким образом, я считаю, что оснований для приостановления рассмотрения уголовного дела в суде не имеется, имеются основания для отложения судебного заседания и назначения его уже после 26 февраля 2018 года, - заявил на суде представитель одного из потерпевших Роман Бритвин.

Судья приобщила к делу предоставленные защитником обвиняемой ксерокопии и потребовала от него принести на следующее заседание оригиналы документов.

- Кроме того, необходимо сделать запрос в инфекционную больницу о времени нахождения и состоянии здоровья подсудимой Германовой и ее ребенка, - постановила судья Галина Кукушкина.

Вопрос о приостановлении рассмотрения уголовного дела будет решен после поступления материалов из больницы.

Родственники погибших говорят, что никакой помощи от посудимой к ним за все это время не поступало.

- Со времени аварии уже прошел год почти, никакой материальной или моральной помощи она (ред. - Евгения Германова) нам не оказала, ничего не поступало. Дело дошло до суда, мы все-таки добились, подняли СМИ. То, что сегодня было первое заседание, это для нас уже большое достижение, - рассказал журналистам родственник одного из погибших Василий Лаптев.

Отметим также, что в ходе сегодняшнего судебного заседания потерпевшие также попросили приобщить к делу их иски, в которых они требуют обвиняемую возместить причиненный материальный и моральный ущерб.