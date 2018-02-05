Историю расследования тройного убийства в Тарногском районе показали на НТВ

05.02.2018 [Происшествия]

Историю поимки преступника, в 1983 году совершившего тройное убийство в одной из деревень Тарногского района, рассказали в очередном выпуске программы "Следствие вели...", которая вышла накануне на НТВ.

- В глухой деревне нашли тела сразу троих человек. Следователи установили, что все они стали жертвами расправы. Выяснилось, что в роковую ночь в доме находилась еще одна женщина. Сыщики предположили, что именно она могла быть преступником. Но местная жительница сама боялась стать очередной жертвой. Кто и почему устроил в глухом уголке охоту на людей? - говорится в анонсе передачи.

Чтобы помочь съемочной группе телеканала, сотрудники пресс-службы УМВД России по Вологодской области и руководство отдела полиции МВД России по Тарногскому району организовали встречу с ветеранами ОВД, когда они служили в милиции, и принимали непосредственное участие в раскрытии жесткого преступления.

Напомним, осенью программа "Следствие вели..." рассказала историю поимки вологодского маньяка Николая Сахарова.

Тэги: убийство
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн
Вологжанка, дешево продавшая свою квартиру вместе с коммунальными долгами, получила повестку в суд
Вологжанин, у которого угнали Lexus 570, предлагает вознаграждение за помощь в поиске машины
Увольнением директора школы №1 в Кадуе заинтересовалась прокуратура
Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?
Замгубернатора Виктор Рябишин: строить мост, соединяющий Великий Устюг и Кузино, нецелесообразно и даже опасно
Арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 миллионов рублей
Житель Устюжны покончил жизнь самоубийством в спецприемнике полиции
В Вологодской области ожидается сильный ветер и метель
Начальником департамента госслужбы Вологодской области назначен Павел Смирнов
31.01.2018 [Общество]

Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?

5886
8
02.02.2018 [БлогоVO]

На Чернышевского, 17 отреставрировали изразцовую печь

1443
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Евгения Германова, сбившая на «Пежо» трех человек в Вологде, не пришла на первое заседание суда по своему делу
Историю расследования тройного убийства в Тарногском районе показали на НТВ
Прокуратура через суд требует обеспечить жителей Устья питьевой водой
В Вологодской области ожидается сильный ветер и метель
Житель Устюжны покончил жизнь самоубийством в спецприемнике полиции
64 тонны вологодского мороженого продадут в Китай
Пять человек получили травмы в столкновении иномарок в Устюженском районе
 
02.02.2018 [Общество]

Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн

8203
0
04.02.2018 [БлогоVO]

#мызамост Моя история

1048
0
03.02.2018 [Обзор Прессы]

В центре событий

819
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика