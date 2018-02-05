Историю расследования тройного убийства в Тарногском районе показали на НТВ

Историю поимки преступника, в 1983 году совершившего тройное убийство в одной из деревень Тарногского района, рассказали в очередном выпуске программы "Следствие вели...", которая вышла накануне на НТВ.

- В глухой деревне нашли тела сразу троих человек. Следователи установили, что все они стали жертвами расправы. Выяснилось, что в роковую ночь в доме находилась еще одна женщина. Сыщики предположили, что именно она могла быть преступником. Но местная жительница сама боялась стать очередной жертвой. Кто и почему устроил в глухом уголке охоту на людей? - говорится в анонсе передачи.

Чтобы помочь съемочной группе телеканала, сотрудники пресс-службы УМВД России по Вологодской области и руководство отдела полиции МВД России по Тарногскому району организовали встречу с ветеранами ОВД, когда они служили в милиции, и принимали непосредственное участие в раскрытии жесткого преступления.

Напомним, осенью программа "Следствие вели..." рассказала историю поимки вологодского маньяка Николая Сахарова.