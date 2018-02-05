Прокуратура через суд требует обеспечить жителей Устья питьевой водой

05.02.2018 [Общество]

Питьевая вода, которая течет из кранов жителей Устья, небезопасна для здоровья. Прокуратура через суд требует фирму-подрядчика устранить нарушения.

- Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что, с целью оказания коммунальных услуг по обеспечению водоснабжения сельского поселения Устьянское, между администрацией сельского поселения и ООО «УстьеСтрой» заключен соответствующий договор, - сообщает областная прокуратура.

Проверка показала, что вода, предоставляемая ООО «УстьеСтрой» населению села Устье в 2017 году, не соответствовала требованиям СанПиН по химическому составу, содержала различные виды бактерий. Прокуратурой Усть-Кубинского района  в Сокольский районный суд было направлено исковое заявление с требованием к ООО «УстьСтрой» обеспечить качество питьевой воды, предоставляемой населению, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Решением суда требования прокурора удовлетворены, фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры Усть-Кубинского района, - отмечают в ведомстве.

Тэги: питьевая вода
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