Прокуратура через суд требует обеспечить жителей Устья питьевой водой

Питьевая вода, которая течет из кранов жителей Устья, небезопасна для здоровья. Прокуратура через суд требует фирму-подрядчика устранить нарушения.

- Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что, с целью оказания коммунальных услуг по обеспечению водоснабжения сельского поселения Устьянское, между администрацией сельского поселения и ООО «УстьеСтрой» заключен соответствующий договор, - сообщает областная прокуратура.

Проверка показала, что вода, предоставляемая ООО «УстьеСтрой» населению села Устье в 2017 году, не соответствовала требованиям СанПиН по химическому составу, содержала различные виды бактерий. Прокуратурой Усть-Кубинского района в Сокольский районный суд было направлено исковое заявление с требованием к ООО «УстьСтрой» обеспечить качество питьевой воды, предоставляемой населению, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.