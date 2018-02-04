В Вологодской области ожидается сильный ветер и метель

04.02.2018 [Общество]

Синоптики обещают метель и сильный ветер в Вологодской области. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление МЧС.

Так, по данным ведомства, по Вологодской области, начиная с 18 часов 4 февраля и до 18 часов 5 февраля ожидается усиление северного, северо-восточного ветра до 15-17 м/с, метель. Местами (преимущественно восточные районы) ожидается сильный снег, а утром, днем - гололед. На дорогах снежный накат, снежные заносы.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением функционирования дорожно-коммунальных служб, увеличением количества ДТП, затруднения в работе городского общественного транспорта, образования заторов на дорогах, увеличивается риск травматизма среди населения, повреждения кровли жилых домов различной этажности, падение деревьев со слабой корневой системой.

Тэги: штормовое предупреждение
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