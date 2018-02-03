Житель Устюжны покончил жизнь самоубийством в спецприемнике полиции

В Устюжне в спецприемнике полиции покончил жизнь самоубийством 39-летний местный житель. О происшествии написали в соцсетях местные жители. В пресс-службе областного УМВД этот факт подтвердили, но подробностей не сообщили, отметив лишь, что инцидент произошел в январе и что мужчина был пьян.

Люди удивляются, что об этом инциденте не рассказывали в новостях. По словам местной жительницы, мужчину сдала на сутки в полицию его жена:

Официального подтверждения этой информации нет.

Еще одна местная жительница рассказала Newsvo, что у погибшего ранее покончили жизнь самоубийством отец и дед, а сам он якобы злоупотреблял запрещенными веществами, поэтому произошедшему она не удивлена.

Главный специалист (по делам ГО и ЧС) администрации Устюженского района Андрей Ершов считает, что раз жители ничего не знают, значит, им и не нужно об этом знать. Об этом он написал в комментариях к этому посту в соцсети: