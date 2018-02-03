64 тонны вологодского мороженого продадут в Китай

03.02.2018 [Экономика]

64 тонны  пломбира и фруктовых сорбетов уже в ближайшее время отправятся из Вологды в Китай. После пробных поставок в прошлом году предприятие «Вологодское мороженое» вышло на режим постоянного сотрудничества с восточными коллегами, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Нескольких лет отгружаем продукцию в Израиль, сейчас начали сотрудничать с Китаем, там вологодское мороженое тоже пришлось по вкусу. Иностранных партнеров привлекает натуральность продукта, оптимальное соотношение качества и стоимости. Будет представлена вся линейка вологодского пломбира. Также отправляем в Китай сорбет, в составе которого нет молока, но содержится много фруктов. В основе – натуральный лимонный фруктовый наполнитель и пюре лайма, фасуется десерт в бумажные стаканчики с этикетками на китайском языке. Сейчас к отправке готовится 10 контейнеров мороженого общим весом более 64 тонн, – рассказала генеральный управляющий предприятия «Вологодское мороженое» Елена Яковлева.

Возможно, вскоре партнерами предприятия станет и Германия, сотрудничество с этой страной сейчас обсуждается. Чтобы максимально оптимизировать  процесс поставок, в прошлом году на заводе  построили новый низкотемпературный склад площадью 720 кв. м с холодильным оборудованием немецкого производства. Инвестиции составили 45 млн рублей.

«Вологодское мороженое давно стало брендом, который позволяет покупателям больше узнавать о нашем городе, пусть и опосредованно Предприятие с рабочим визитом я посещал год назад, сейчас можно констатировать, что объемы производимой продукции растут, увеличивается количество стран, в которые осуществляются поставки. Для экономики нашего города это позитивный момент, ведь от прибыли напрямую зависит объем отчисляемых налогов в городской бюджет, а также количество рабочих мест», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего предприятие выпускает 250 наименований продукции. Сырье для мороженого закупают  у  вологодских сельхозпроизводителей. За 2017 год здесь отгрузили товара более чем на 7 млрд рублей. В сезон на фабрике работает 18 производственных линий и склады, которые обслуживают около 700  человек. 

Тэги: мороженое
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