Пять человек получили травмы в столкновении иномарок в Устюженском районе

Пять человек получили травмы в ДТП с участием двух иномарок в Устюженском районе. Авария произошла около 16.20 на на 209 километре автодороги Вологда – Новая Ладога.

По предварительной информации областного УМВД, 32-летний водитель "Фольксваген Поло" допустил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем "Киа Рио", за рулем которого находился 71-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и 2 пассажира "Фольксвагена" – 51-летняя женщина и 26-летний молодой человек, а также водитель "Киа" и 69-летняя пассажирка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.