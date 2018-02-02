Вологжанин, у которого угнали Lexus 570, предлагает вознаграждение за помощь в поиске машины

02.02.2018 [Происшествия]

В ночь с 31 января на 1 февраля в Вологде угнали Lexus 570 (номер Е008ВР35), который стоял у дома по адресу Осаново,1. Хозяин автомобиля просит откликнуться всех, кто ехал рядом с видеорегистратором в этом промежутке времени.

- Очень вероятно, что машина ехала с другими номерами или залеплены снегом. Также огромная просьба: передвигаясь по дворам, отдаленным и глухим участкам, промышленным зонам, гаражам, обратите, пожалуйста, внимание на одиноко стоящий авто. Есть вероятность, что машина не успела выехать за пределы города и просто поставлена в отстойник под наблюдение. Нашедшему или оказавшему ключевую помощь в поиске гарантировано хорошее вознаграждение, - написал в соцсети Алексей Щукин.

Для связи Алексей оставил номер телефона 8-921-538-3737.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело

Тэги: угон
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