Ледовая переправа, связывающая Великий Устюг и Кузино, откроется 3 февраля

02.02.2018 [Общество]

Ледовая переправа через Северную Двину, соединяющая Великий Устюг и населенные пункты заречной стороны, открывается с 3 февраля. Толщина льда в створе переправы составляет от 20 до 40 см, таковы результаты замеров, произведенных сегодня. 

- На переправе выставлены все необходимые дорожные знаки и организовано круглосуточное дежурство. С завтрашнего дня желающие могут перемещаться по льду на легковых автомобилях, тоннаж которых не превышает 2 тонн, - сообщает администрация Великоустюгского района.

Движение транспорта большей массы будет разрешено, если в ходе очередного обследования льда будет зафиксировано увеличения его толщины.

Напомним, в этом году из-за аномально теплой зимы ледовая переправа открыта в рекордно поздние сроки. 

Проблема транспортного обеспечения жителей Кузино и других населенных пунктов, расположенных на правом берегу Малой Северной Двины, остро встает каждый год. Устойчивой связи с райцентром нет. При этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге.  В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. А в межсезонье – единственный выход для местных жителей ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги. 

Тэги: ледовые переправы
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