Четыре медали завоевали вологодские спортсмены на всероссийских соревнованиях по плаванию

3 золотых и 1 серебряную медаль завоевали вологодские спортсмены на открытом Межрегиональном турнире по плаванию им. Адмирала флота Ф. Ф. Юшакова. Соревнования проходили с 25 по 27 января в Ярославле. В них приняли участие более 300 спортсменов из Ярославской, Костромской, Вологодской, Владимирской и Московской областей, а также из Москвы.



Победителями в своих возрастных категориях стали вологжанки Ксения Богданова и Анастасия Маркова, обе представительницы бассейна «Лагуна». "Серебро" среди юношей 2006-2007 г.р. завоевал Максим Микляев.