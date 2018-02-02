Четыре медали завоевали вологодские спортсмены на всероссийских соревнованиях по плаванию

02.02.2018 [Спорт]

3 золотых и 1 серебряную медаль завоевали вологодские спортсмены на открытом Межрегиональном турнире по плаванию им. Адмирала флота Ф. Ф. Юшакова. Соревнования проходили с  25 по 27 января в Ярославле. В них приняли участие более 300 спортсменов из Ярославской, Костромской, Вологодской, Владимирской и Московской областей, а также из Москвы.

Победителями в своих возрастных категориях стали вологжанки Ксения Богданова и Анастасия Маркова, обе представительницы бассейна «Лагуна». "Серебро" среди юношей 2006-2007 г.р. завоевал  Максим Микляев.

Тэги: плавание
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