Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн

Наталья Рюмина, Евгения Сибирцева

В 2010 году администрация Череповецкого района приобрела за 15 млн рублей здание недостроенного аквапарка, которое, по словам чиновников, собиралась переоборудовать под ФОК. Однако вместо этого власти продали объект за… 3,5 млн рублей.

ФОК для жителей?

Недострой в Тоншалово, который должен был стать первым в Вологодской области аквапарком, администрация Череповецкого района продала в 2016 году за 3,5 миллиона рублей. Если не знать предысторию этого аукциона, то можно было бы подумать, что таким образом власти пополнили бюджет. Однако на самом деле все совсем наоборот: районная казна потеряла в несколько раз больше.

Муниципалитет купил это здание у банка ОАО «Банк ВТБ Северо­Запад» в 2010 году за 15 миллионов рублей. Недостроенный аквапарк в Тоншалово принадлежал банку на правах кредитора обанкротившейся фирмы "Августин", в 2005 году купившей здание у застройщика. Директор фирмы "Августин" - скандальный вологодский бизнесмен Олег Мехеденко. В 2010 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы и штрафу 600 тысяч рублей за мошенничество, присвоение вверенного ему имущества и отмывание денег, полученных преступным путем. Как сообщала прокуратура, Мехеденко набрал кредитов на сумму почти в 190 миллионов рублей в банках «Санкт-Петербург» и «Банк ВТБ Северо-Запад», из них более 171 миллиона возвращены не были. Когда его фирма обанкротилась, имущество перешло банкам, именно тогда недостроенный аквапарк оказался в собственности ОАО «Банк ВТБ Северо­Запад».

Как пояснили в 2010 году чиновники администрации района представителям УФАС, они якобы купили аквапарк, чтобы перестроить его под физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей района.

- Представители администрации на заседании Комиссии пояснили, что необходимость приобретения объекта незавершенного строительства вызвана тем, что данный недостроенный объект находится на въезде в поселение и несколько лет, переходя из рук в руки, является угрозой жизни и здоровья для жителей поселения Тоншалово, в связи со свободным доступом на объект. К тому же в настоящее время на территории Череповецкого муниципального района нет физкультурно-оздоровительного комплекса, отвечающего современным требованиям. Поэтому руководством администрации района было принято решение о возможности приобретения, реконструкции и дальнейшего использования объекта незавершенного строительства здания аквапарка, - говорится в решении УФАС от 6 октября 2010 года.

После покупки недостроя администрацией района он продолжил представлять угрозу жизни и здоровья населения, а ФОКа там так и не появилось.

Фото: vologda.nmls.ru

Придуманная цена

Строительство аквапарка в Тоншалово началось в 2003 году. Открыть его собирались в сентябре 2004 года в рамках городской целевой программы «Череповец — порт пяти морей», главная задача которой — привлечение туристов.

Работы вело череповецкое предприятие «СервисСтальСтрой» (ликвидировано в 2011 году). Предполагалось, что аквапарк займет площадь в 3000 квадратных метров, и в нем разместятся три бассейна, четыре горки для взрослых и пять для детей, а также ресторан.

Однако в 2005 году строительство прекратилось. Сообщалось, что строители остановили работу из-за трагедии в «Трансвааль-парке» в Москве - проект тоншаловского развлекательного центра был схож с проектом «Трансвааля».

"Сейчас наша цель - это приобретение недостроенного здания аквапарка в собственность, - говорит глава Череповецкого района Леонид Родичев. - В будущем мы планируем перестроить его в физкультурно-оздоровительный комплекс, который Тоншалову очень нужен. Населенный пункт большой, а мест для занятия спортом в нем не хватает. Кроме того, в таком здании можно будет проводить и мероприятия районного значения. До конца этого года мы предполагаем провести экспертизу здания, а за 2011-й - подготовить проект его реконструкции", - сообщалось в номере газеты "Сельская новь" от 16 сентября 2010 года.

Здание не было законсервировано, не были закрыты окна и двери, в нескольких местах была разрушена кирпичная кладка, все стеклопакеты разбиты, в отдельных местах произошла деформация металлических конструкций. Однако при обосновании цены закупки износ здания в 2010 году администрацией Череповецкого района учтен не был.

- Размер начальной (максимальной) цены муниципального контракта: 15 000 000 рублей администрацией района установлен исходя из коммерческого предложения ОАО Банк ВТБ Северо-Запад о продаже Правительству области недостроенного здания аквапарка в п. Тоншалово (письмо администрации Череповецкого муниципального района Губернатору Вологодской области от 27 февраля 2010г. №1-08/192). А также исходя из Отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, расположенного по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, поселок Тоншалово Тоншаловского с/п. от 22 июня 2010 года, заказанного ОАО Банк ВТБ Северо-Запад, в соответствии с которым объект оценен в 14 944 000 рублей. Необходимо отметить, что данный отчет изготовлен позднее коммерческого предложения о продаже указанного объекта, а также то, что результат оценки получен при применении затратного подхода, на основании лишь предоставленных заказчиком документов, - говорится в решении УФАС.

Фото: wikimapia.org

В решении УФАС содержатся и другие любопытные выводы, сделанные на основе заключений специалистов. Так, оказалось, что построить ФОК с нуля было бы значительно дешевле, чем переделывать под него полуразрушенный долгострой.

- Строительство нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса на выделенном ответчиком земельном участке будет значительно дешевле, чем приобретение здания аквапарка незавершенного строительства по максимальной цене, определенной затратным методом, и последующей его перестройкой в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. <…>Итоговая стоимость перестройки здания аквапарка в здание ФОКа (с учетом затрат на приобретение здания аквапарка) составляет 59 140,4 тыс. рублей. В тоже время согласно показаниям ответчика стоимость постройки физкультурно-оздоровительного комплекса с ноля равняется 40-50 миллионам рублей, - сообщает УФАС.

Антимонопольный орган определил, что «Цена контракта и, соответственно, стоимость приобретаемого объекта, определена затратным методом, т.е. учитывались затраты, которые необходимо произвести для строительства точно такого же нового объекта незавершенного строительства». Доказать, что цена должна быть именно такой (15 млн рублей) чиновники не смогли.

- В материалах дела также имеется объявление из сети Интернет о продаже здания аквапарка в п. Тоншалово от 5 сентября 2008г., размещенное Ассоциацией риэлторов Вологодской области, где стоимость данного объекта равнялась 100 000 (сто тысяч) рублей, - написано в решении УФАС.

Так выглядит недострой внутри. Фото: vologda.nmls.ru

Дыры в бюджетах

Интересно, что при объявлении конкурса на покупку здания администрация в аукционной документации в 2010 году указала конкретный объект незавершенного строительства здания аквапарка в поселке Тоншалово, заранее согласовав с собственником объекта его начальную (максимальную) цену. Тем самым была исключена возможность конкуренции при проведении торгов, говорится в решении УФАС.

Договор продажи здания федеральная антимонопольная служба аннулировала, однако администрация Череповецкого района оспорила решение УФАС в арбитражном суде и все-таки купила здание. Отметим, что тоншаловский долгострой был включён в областную программу «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-12 гг». На его покупку 5 млн рублей были выделены из бюджета области, а 10 млн рублей - из бюджета Череповецкого района. Районные власти должны были выплачивать эту сумму частями в течение 5 лет.

Отметим, что администрация Череповецкого района, пока владела зданием аквапарка, потратила на него еще несколько миллионов рублей. Так, с 2011 по 2013 годы муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Череповецкого муниципального района» потратила 768 360 рублей на услуги охраны недостроенного аквапарка. А 24 апреля 2012 года комитет заключил контракт с "Научно-Производственным Центром Инжиниринг" на проведение «строительной экспертизы физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Тоншалово на основе незавершенного строительством здания аквапарка». Сумма контракта - 236 000 рублей.

6 августа 2012 года был заключен еще один контракт - с фирмой «Шик» на «проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Тоншалово на основе незавершенного строительством здания аквапарка». Сумма контракта – 1 612 150 рублей.

В 2013 году тоншаловский аквапарк был внесен в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Череповецком муниципальном районе». На реконструкцию незавершенного строительством здания аквапарка под физкультурно-оздоровитель-ный комплекс планировалось потратить более 4 миллионов рублей из областного бюджета. В планах также была и вышеупомянутая строительная экспертиза.

Однако никаких работ по перестройке аквапарка в физкультурно-оздоровительный комплекс районные власти так и не начали. А уже в 2014 году здание было выставлено на торги за 17 млн рублей. Два года его никто не покупал, цена была снижена до 14 млн рублей, затем до 5 млн рублей.

В итоге 15 августа 2016 года здание купил за 3,5 млн рублей Тирунов Сергей Владимирович. Продавался недострой с видом разрешенного использования «физкультурно-оздоровительный комплекс». Однако предприниматель делать там ФОК тоже не спешил, а позже, как и районные власти, выставил здание на торги.

В мае 2017 года на одном из сайтов по продаже недвижимости появилось следующее объявление:

Купив недострой за 3,5 млн рублей, предприниматель продает его теперь за 12,5 миллионов. Судя по тому, что объявление было обновлено 9 января 2017 года, здание до сих пор не продано. Впрочем, независимо от того, продаст его предприниматель или нет, потерянные миллионы рублей в бюджеты района и области уже не вернутся.

В администрации Череповецкого района нам отказались комментировать сложившуюся ситуацию под предлогом того, что "здание уже принадлежит не им".