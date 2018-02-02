Мошенник из Череповца обзванивал вологжан и требовал деньги за помощь попавшим в беду родственникам

В Вологде раскрыли серию дистанционных мошенничеств. Ущерб от действий злоумышленника составил 150 тысяч рублей.

В полицию обратилась 66-летняя вологжанка. Женщина рассказала, что на её мобильник позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что её сын задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Собеседник потребовал заплатить ему 100 тысяч рублей за освобождение родственника от уголовной ответственности. Для убедительности своих слов мошенник сымитировал голос сына, который "просил о помощи".

Женщина перевела деньги на указанные звонившим абонентские номера через терминал оплаты услуг. А позднее позвонила сыну, который рассказал, что с ним все в порядке, и в полицию он не попадал.

Спустя некоторое время в полицию поступило еще 7 аналогичных заявлений от потерпевших. Ещё одна вологжанка перевела мошеннику 50 тысяч рублей, остальные оказались более бдительными. Выяснилось, что злоумышленник обзванивал жителей Вологды с разных сотовых номеров и рассказывал одну и ту же историю. Некоторые потерпевшие не перевели деньги, потому что после звонка "правоохранителя" посоветовались с родственниками.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался 37-летний житель Череповца.