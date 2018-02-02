В Великоустюгском районе дожди помешали «черному лесорубу» продать заготовленные деревья

В Великоустюгском районе "черный лесоруб" из-за дождей не смог вывезти на продажу заготовленную им древесину.

Осенью 2017 года в ОМВД России по Великоустюгскому району поступила информация от сотрудников лесхоза о том, что неподалеку от деревни Чернево появились незаконные рубки деревьев.

- Следственно-оперативная группа обследовала указанный район. На месте стражи порядка обнаружили срубленные деревья хвойной породы. Сосны уже были подготовлены для вывоза, рядом находились спиленные ветки, сваленные в кучу. Эксперты тщательно обследовали местность. Полицейские провели оперативную работу. Следователи, обобщив информацию, выявили возможного подозреваемого, жителя деревни Чернево, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

34-летний мужчина в беседе с полицейскими сознался в преступлении и рассказал, что деревья срубил, чтобы продать их и заработать денег. Однако он не смог сразу вывести заготовленную им древесину, потому что техника, которую он нанял для этих целей, забуксовала в лесу из-за проливных дождей и не смогла доехать до места погрузки.

Всего злоумышленником было вырублено около 17 кубометров леса. Ущерб составил более 120 тысяч рублей. По факту незаконной рубки древесины было возбуждено уголовное дело, в данный момент его материалы переданы в суд.