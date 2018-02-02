На Масленицу в Вологде испекут торт из пяти тысяч блинов

02.02.2018 [Общество]

Торт из пяти тысяч блинов испекут на Масленицу в Вологде, сообщает пресс-служба городской администрации.

Масштабные масленичные гулянья пройдут в Вологде 18 февраля на Кремлевской площади и в Кремлевском саду. Всех участников праздника угостят блинами, в изготовлении которых будут соревноваться представители 6 вологодских ресторанов. Представителям каждого из них предстоит испечь по три вида блинов с разными начинками: сытной, сладкой и на основе вологодского масла, а жюри и вологжане проверят, у кого получилось самое вкусное лакомство.

Баттл, с инициативой которого выступили сами рестораторы, начнется  после 14.00. Печь традиционное блюдо Масленицы будут на 12-метровом подиуме, где установят плиты и весь необходимый инвентарь. Рестораторы обещают устроить настоящее кулинарное шоу, продемонстрировав особый способ замеса теста и виртуозный процесс выпечки с подкидыванием блинов на сковородке. На приготовление разных вариантов блинов им будет дан ровно час. 

Еще одним вкусным сюрпризом станет торт из 5000 блинов, который приготовят повара вологодских кафе, ресторанов, пекарен – участники ярмарки «Вологодская Масленица».

«Приготовят блины заранее, а перед праздником блюдо будут собирать в большую вкусную конструкцию. Каждый слой блинов смажут сладкой начинкой: джемом или вареньем. Ну и, конечно, попробовать такой масленичный торт смогут все желающие. Угощать им будут совершенно бесплатно прямо на площади», – рассказали организаторы ярмарки «Вологодская Масленица».

Всего на ярмарке представят свою продукцию около 50 предприятий общественного питания из Вологды, Ярославля, Московской и Архангельской областей. Угощать будут медом, мясом на углях, пирогами и, конечно, блинами с разными начинками. Присоединятся к празднику и более 30 мастеров народных промыслов, которые представят кружево, кузнечные и деревянные изделия, образцы лоскутного шитья, предметы современного искусства.

Кульминацией праздника в 14.00 станет сожжение 12-метрового чучела Масленицы, которое изготовят на спонсорские средства. Огонь для сжигания будут добывать по старославянской традиции – трением. 

Тэги: масленица
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